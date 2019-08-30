Сахалин полностью отказались от японского стандарта колеи

Торжественная церемония открытия переделанной на общероссийский стандарт Сахалинской железной дороги состоялась в пятницу в Южно-Сахалинске. Об этом сообщают РИА «Новости».

Комплексное переустройство железной дороги с колеи стандарта шириной 1067 миллиметра, сохранившегося со времен японской оккупации, стартовало в 2003 году. За 16 лет были реконструированы сотни километров главного хода,построены десятки новых мостов и водопропускных труб, модернизированы системы централизации, сигнализации и блокировки, станционные линии связи, а также внедрены современные технологии для повышения качества обслуживания.

После церемонии врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что переход на общероссийский стандарт колеи и запуск нового подвижного состава принесут для региона экономическую выгоду. Он сообщил, что благодаря этому будет происходить сшивка с теми вагонами, которые идут с материка на пароме - без переобувания на новую колесную пару, как это было ранее.

Первый запуск рельсобусов был демонстрационным. Официально три РА-3 начнут курсировать по направлениям Южно-Сахалинск — Корсаков, Холмск — Томари и Южно-Сахалинск — Томари с первого сентября