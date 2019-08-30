Иосиф Давыдович стремился спасти как можно больше людей — Нинель Кобзон

Вдова Иосифа Кобзона, заслуженный работник РФ и артистка разговорного жанра Нинель Михайловна Кобзон в интервью ФАН рассказала о своем муже.

На первом месте у Иосифа Давыдовича всегда была мама - Ида Исаевна Шойхет-Кобзон. По словам Нинель, мать была для него богом, совестью, честью, пониманием порядочности и ответственности, а также объектом большой и совершенно безграничной любви.

Не менее важной в жизни Кобзона была сцена. Артист уделял большое внимание своей профессии, признанию, проявлял невероятную любовь к труду, демонстрировал свою многогранность и гибкость. Так, он увлекался оперой, мюзиклом, русской песней, песнями разных народов. Иосиф был свободен запоминать песни, не зная языка: в Китае он пел на китайском, а в Корее - на корейском.

Кобзон тратил большое количество времени на помощь людям - он проявлял много любви, упорства и терпения. Так, он мог отстоять очередь в кабинет, чтобы помочь молодому артисту с жильем. Артист также бесплатно выступал на различных праздниках. Иосиф Давыдович много сделал для друзей, коллег и учеников.

По словам Нинель, утро Иосифа Давыдовича начиналось с помощи людям - кто-то попал в больницу, кто-то сломал ногу, у кого-то украли, на кого напали.

«Иосиф — мессия, который как бы был послан нам, не знаю, кем, — космосом, орбитой, богом… Он не такой, как все, поэтому за один день проживал десять дней. За одну жизнь, я считаю, Иосиф прожил минимум десять жизней», - заявила Нинель Михайловна.

До последнего момент, когда ему стало совсем плохо, Иосиф Давыдович пел, выступал, общался, ходил на мероприятия. Артисту хотелось жить полной жизнью, а не лежать в больничной палат. Ему хотелось выступать чаще, но состояние здоровья не позволяло ему.

Кобзон был окружен заботой и любовью близких, он уходил из жизни достойно: не жаловался, не сетовал на судьбу и жизнь, не плакал. Напротив, он говорил, что является счастливым человеком, поскольку знает, что у его родных все хорошо, они более-менее здоровы, и поэтому он может уйти из жизни спокойно.

Иосиф Давыдович блестяще проявлял себя в различных опасных ситуациях. Он был героическим человеком, выступая в Афганистане, Чечне, Грузии и Осетии. Кобзон первым поехал в Чернобыль, где в зале все сидели с респираторами - а он пел пять часов без средств защиты. Возможно, проблемы со здоровьем могли начаться после этого.

Однако, Иосиф не был экстремалом. Он руководствовался высокой целью - спасти. Либо народ, либо людей в конкретной ситуации - в том же «Норд-Осте». Многие помнят, как Кобзон зашел в захваченное террористами здание Театрального центра и вернулся с женщиной и тремя детьми. После каждой ситуации он сильно переживал - он думал, что мог бы спасти больше людей.