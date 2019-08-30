Крупномасштабный выход беженцев из лагеря «Рукбан» готовится в Сирии

Глава российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин рассказал о готовящемся в сентябре крупномасштабном выходе беженцев из лагеря «Рукбан».

По словам Бакина, Россия вместе с правительством Сирии и в координации с гуманитарными международными организациями проводит большую работу по размещению беженцев. По словам генерала, большое внимание уделяется возвращению беженцев из «Рукбана».

Он сообщил, что с помощью миссии Организации Объединенных наций и Сирийского арабского красного полумесяца в конце августа проведена работа по переписи беженцев лагеря. Покинуть лагерь изъявили желание тысячи стариков, детей и женщин. В начале сентября ожидается мероприятия по добровольному и безопасному выводу беженцев, в том числе - в Хомс.

Бакин отметил, что сейчас в центрах временного размещения созданы все необходимые для приема беженцев усилия. Обеспечивается питание, медицинская и психологическая помощь. Многих детей, в том числе родившихся в лагерях, впервые прививают от болезней. Всего таких центров - более полусотни, из них 26 находятся в Хомсе.

Находящиеся в центре сирийцы рассказывают об ужасных условиях содержания в «Рукбане». По их словам, лагерь находится под контролем боевиков, а патрулем периметра занимаются американские военные.