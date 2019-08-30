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 Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве, сообщают СМИ

Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве, сообщают СМИ
5:29   30 Августа 2019
Весь мир

Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве, сообщают СМИ

Самолет с переданными Россией заключенными ждут в Киеве, сообщают СМИ

Самолет с переданными Россией заключенными в рамках обмена в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны». Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на украинские СМИ.

По данным неназванных источников, самолет в аэропорту встретит украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее представитель Верховной рады Анна Исламова сообщила на своей странице в Facebook, что обмен завершился, на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение российской границы в Керченском проливе, а также осужденные в РФ украинцы Владимир Баху, Николай Карпюк, Олег Сенцов и Павел Гриб.

Данное сообщение репостнул украинский генпрокурор Руслан Рябошапка.

Накануне адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий сообщил, что обмен удерживаемыми назначен на 28-29 августа. Позже появились сведения о переносе даты.

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Автор: Олег Королев
#россия #украина #обмен заключенными

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