Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Росатом» усовершенствует свою систему мониторинга радиации

«Росатом» усовершенствует свою систему мониторинга радиации

 Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов
Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

 Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств
Эпидемия свинки охватила американские центры содержания мигрантов

Эпидемия свинки охватила американские центры содержания мигрантов

 Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии
«Росатом» усовершенствует свою систему мониторинга радиации

«Росатом» усовершенствует свою систему мониторинга радиации

 Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов
Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

 Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств
Эпидемия свинки охватила американские центры содержания мигрантов

Эпидемия свинки охватила американские центры содержания мигрантов

 Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии
5:02   30 Августа 2019
Весь мир

Эпидемия свинки охватила американские центры содержания мигрантов

Эпидемия свинки охватила американские центры содержания мигрантов

Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов по всей территории США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на отчет американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что за последний год был зафиксирован 931 случай заболевания свинкой в 57 учреждениях, расположеных на территориях 19 штатов. Болезнь затронула как мигрантов, итак и работающий с ними персонал.

Американские миграционные службы заявили, что прививки от гриппа и других заболеваний предоставляются только по запросу. Отмечается, что обычно они не требуются, если речь не идет о медицинских показаний.

Эпидемический паротит, также известный «свинка» - острая вирусная инфекция. Заболевание развивается остро и проявляются в виде повышения температуры, недомогания и слабости. Заболевания передаетс явоздушно-капельным путем от больных. Чаще всего им болеют дети.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #мигранты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...