Эпидемия свинки охватила американские центры содержания мигрантов

Эпидемия свинки охватила центры задержания мигрантов по всей территории США, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на отчет американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что за последний год был зафиксирован 931 случай заболевания свинкой в 57 учреждениях, расположеных на территориях 19 штатов. Болезнь затронула как мигрантов, итак и работающий с ними персонал.

Американские миграционные службы заявили, что прививки от гриппа и других заболеваний предоставляются только по запросу. Отмечается, что обычно они не требуются, если речь не идет о медицинских показаний.

Эпидемический паротит, также известный «свинка» - острая вирусная инфекция. Заболевание развивается остро и проявляются в виде повышения температуры, недомогания и слабости. Заболевания передаетс явоздушно-капельным путем от больных. Чаще всего им болеют дети.