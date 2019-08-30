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«Росатом» усовершенствует свою систему мониторинга радиации

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4:41   30 Августа 2019
Россия

«Росатом» усовершенствует свою систему мониторинга радиации

«Росатом» усовершенствует свою систему мониторинга радиации

Ученые «Росатома» намерены разработать элементы новой, более совершенной системы мониторинга радиационной обстановки на предприятиях атомной отрасли РФ. Об этом свидетельствуют данные на сайте закупок госкорпорации.

На текущий момент главным показателем состояния радиационной обстановки являются данные ее предприятий, поступающие через отраслевую автоматизированную систему контроля радиационной обстановки (АСКРО).

В техзадании отмечается, что система АСКРО в нынешнем виде решает только часть задач - проводит оценку мощности амбиентного эквивалента дозы внешнего гамма-облучения в воздухе, но не фиксирует наличие так называемых альфа- и бета-излучателей, а также состав радиоактивных веществ.

Исходя из этого,  «Росатому» представляется целесообразным совершенствовать и развивать отраслевую систему мониторинга радиационной обстановки (ОСМРО), которая будет использовать современные разработки для оценки уровня радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Ожидается, что ОСМРО станет одним из инструментов оперативной информационной поддержки при принятии управленческих решений, направленных на обеспечение радиационной ядерной безопасности российской атомной отрасли.

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Автор: Олег Королев
#росатом

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