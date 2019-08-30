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 Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии
4:09   30 Августа 2019
Весь мир

Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление США о привлечении Ирана к ответственности за санкции против американского Фонда защиты демократии примером высокомерия в государственных отношениях.

Американский госсекретарь Майк Помпео накануне заявил, что США привлекут Иран к ответственности за введение ограничительных мер против фонда.

На своей странице в Facebook Косачев отметил, что произошедшее является еще одним примером высокомерия и бесцеремонности американцев в межгосударственных отношениях.

По мнению сенатора, в международных отношениях не было бы стольких потрясений, если бы в них юридически был зафиксирован принцип «нельзя позволять себе делать то, что запрещаешь другим».

Косачев отметил, что пока этого не произошло, то странам можно дать только один совет: нарушая принцип, «не удивляйся встречной реакции, не впадай в истерики и держи ответный удар».

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #косачев

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