Косачев прокомментировал реакцию США на санкции Ирана против Фонда защиты демократии

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал заявление США о привлечении Ирана к ответственности за санкции против американского Фонда защиты демократии примером высокомерия в государственных отношениях.

Американский госсекретарь Майк Помпео накануне заявил, что США привлекут Иран к ответственности за введение ограничительных мер против фонда.

На своей странице в Facebook Косачев отметил, что произошедшее является еще одним примером высокомерия и бесцеремонности американцев в межгосударственных отношениях.

По мнению сенатора, в международных отношениях не было бы стольких потрясений, если бы в них юридически был зафиксирован принцип «нельзя позволять себе делать то, что запрещаешь другим».

Косачев отметил, что пока этого не произошло, то странам можно дать только один совет: нарушая принцип, «не удивляйся встречной реакции, не впадай в истерики и держи ответный удар».