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3:46   30 Августа 2019
Весь мир

Зафиксировано новое извержение итальянского вулкана Стромболи

Зафиксировано новое извержение итальянского вулкана Стромболи

Очередное извержение вулкана Стромболи, находящегося на на острове близ Сицилии, произошло в четверг вечером.

Согласно сообщениям местных жителей, примерно в 22:45 (23:45 мск) они услышали мощный взрыв, после которого над кратером поднялся столб вулканического песка и пепла. После этого с двадцатиминутным интервалом произошли еще два менее мощных взрыва, которые сопровождались выбросом вулканического материала.

Также на западном склоне вулкана начала активно изливаться лава. На высоте около шестисот метров находится углубление «Огненный поток», по которому лава стекает в море. Очевидцы рассказали, что поток был виден с с расстояния в несколько километров.

Вулкан Стромболи возобновил активность в среду, когда ученые Национального института геофизики и вулканологии Италии зарегистрировали «взрыв высокой интенсивности», который сопровождался сильным выбросом пепла.

Оживший вулкан вызвал панику среди туристов. В среду многие отдыхающие спешно покинули Стромболи.

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Автор: Олег Королев
#италия #вулкан

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