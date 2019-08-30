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Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

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3:23   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая заявила, что показала специально свою переписку в мессенджере о подготовке путча экс-президентом Украины Петром Порошенко.

По словам нардепа, бывший глава государства вынашивает планы по возвращению на пост президента. При этом она отметила, что «завтра с танками он не приедет под Раду».

Богуцкая заявила, что не видит разницы между главой МВД Арсеном Аваковым и Порошенко. При этом она заявила, что благодарна Авакову за то, что тот не вступил в сговор с экс-президентом.

Ранее журналистам удалось заснять, как Богуцкая в здании Верховной рады переписывается с некой «Леночкой». В тексте говорится, что Порошенко готовит переворот, а также сказано, что нардепы приняли решение оставить Авакова на посту министра, чтобы предотвратить путч.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина #путч

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