Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

 Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»
Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

 Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств
США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

 Комплекс «Созвездие» для детей-инвалидов в подмосковном Красногорске готов к открытию

Комплекс «Созвездие» для детей-инвалидов в подмосковном Красногорске готов к открытию
Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

 Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»
Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

 Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств
США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

 Комплекс «Созвездие» для детей-инвалидов в подмосковном Красногорске готов к открытию

Комплекс «Созвездие» для детей-инвалидов в подмосковном Красногорске готов к открытию
2:54   30 Августа 2019
Весь мир

США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

Белый дом на фоне торгового спора рассматривает возможность потребовать от Китая оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что президент США Донлаьд Трамп встретился с группой держателей таких облигаций, которые продвигают идею потребовать с Пекина выплату долгов.

Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века. Основной целью бумаг было привлечение средств на постройку железных дорог. Большое число акций до сих пор хранится у американских коллекционеров, их так же можно приобрести на онлайн-аукционах.

Согласно подсчетам одного из основателей фонда, сумма выплат с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.

Китайские власти не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сша #китай #облигации

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...