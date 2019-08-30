США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

Белый дом на фоне торгового спора рассматривает возможность потребовать от Китая оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что президент США Донлаьд Трамп встретился с группой держателей таких облигаций, которые продвигают идею потребовать с Пекина выплату долгов.

Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века. Основной целью бумаг было привлечение средств на постройку железных дорог. Большое число акций до сих пор хранится у американских коллекционеров, их так же можно приобрести на онлайн-аукционах.

Согласно подсчетам одного из основателей фонда, сумма выплат с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.

Китайские власти не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.