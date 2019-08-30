США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ
Белый дом на фоне торгового спора рассматривает возможность потребовать от Китая оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что президент США Донлаьд Трамп встретился с группой держателей таких облигаций, которые продвигают идею потребовать с Пекина выплату долгов.
Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века. Основной целью бумаг было привлечение средств на постройку железных дорог. Большое число акций до сих пор хранится у американских коллекционеров, их так же можно приобрести на онлайн-аукционах.
Согласно подсчетам одного из основателей фонда, сумма выплат с учетом инфляции, процентов и компенсаций составляет более триллиона долларов.
Китайские власти не признают долги дореволюционного правительства и отказываются их выплачивать.