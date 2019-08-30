Комплекс «Созвездие» для детей-инвалидов в подмосковном Красногорске готов к открытию

Новый образовательный центр «Созвездие» в подмосковном Красногорске готов к открытию, заявила глава городского округа Эльмира Хаймурзина в эфире телеканала «360».

Комплекс «Созвездие» начнет свою работу 2 сентября. Данное учреждение является многопрофильным, в нем будут работать с детьами, которые имеют ограничения по здоровью или инвалидность.

Глава Красногорска отметила, что данный центр для России является уникальным, поскольку на его базе будут открываться услуги различного спектра - от стандартных образовательных до получения профессии.

Отмечается, что первые посетители уже оценили «Созвездие». Во вторник на базе центра проработала одна из инновационных площадок форума подмосковных педагагов. Ожидается, что в сентябре в учреждение пойдут 500 детей.

Площадь нового здания равна почти девяти тысячам квадратных метров. В новой школе будут работать кабинеты для индивидуальных занятий. Также в центре дети смогут получить профессиональное образование и устроиться на работу.