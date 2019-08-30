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 Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»
Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

 Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств
США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

 Комплекс «Созвездие» для детей-инвалидов в подмосковном Красногорске готов к открытию

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2:23   30 Августа 2019
Весь мир

Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита «Большой семерки»

Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита «Большой семерки»

Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Отмечается, что Макрон поздравил Зеленского с поддержкой, оказанной Верховной радой новому премьеру Украины Алексею Гончаруку и его правительству.

Макрон также обсудил с украинским коллегой итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон и саммита «Большой семерки».

Также, в перспективе проведения встречи глав государств «нормандской четверки» в сентябре, Макрон напомнил об общем стремлении сторон к скорейшему прогрессу по политическим мерам, а также мерам безопасности, необходимым для урегулирования конфликта в Донбассе.

Отмечается, что для этой цели оба президента и их команды будут находиться в тесном контакте в ближайшие недели.

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Автор: Олег Королев
#нормандская четверка #макрон

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