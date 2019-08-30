Макрон обсудил с Зеленским итоги переговоров с Путиным и саммита «Большой семерки»

Французский президент Эммануэль Макрон провел телефонную беседу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Елисейский дворец.

Отмечается, что Макрон поздравил Зеленского с поддержкой, оказанной Верховной радой новому премьеру Украины Алексею Гончаруку и его правительству.

Макрон также обсудил с украинским коллегой итоги встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон и саммита «Большой семерки».

Также, в перспективе проведения встречи глав государств «нормандской четверки» в сентябре, Макрон напомнил об общем стремлении сторон к скорейшему прогрессу по политическим мерам, а также мерам безопасности, необходимым для урегулирования конфликта в Донбассе.

Отмечается, что для этой цели оба президента и их команды будут находиться в тесном контакте в ближайшие недели.