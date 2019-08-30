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 Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»
Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

Украинский депутат объяснила свою переписку о подготовке Порошенко путча

 Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств
США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

США рассматривают вопрос взыскания имперских долгов с КНР, сообщают СМИ

 Комплекс «Созвездие» для детей-инвалидов в подмосковном Красногорске готов к открытию

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2:02   30 Августа 2019
Весь мир

Рогозин прокомментировал слова Трампа о военных действиях в космосе

Рогозин прокомментировал слова Трампа о военных действиях в космосе

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.

Ранее Трамп сообщил о начале работы космического командования США и скором создании космических войск. Американский лидер назвал космос следующей областью военных действий.

На своей странице в Twitter Рогозин написал, что к этому все идет медленно, но верно. По его словам, в «Роскосмосе» по этому поводу «никто иллюзий не питает - все заняты делом».

В феврале Трамп распорядился создать космические войска для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. Российская сторона заявляла, что этим США создают предпосылки к милитаризации космического пространства, Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными мерами.

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Автор: Олег Королев
#трамп #космос #рогозин

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