Рогозин прокомментировал слова Трампа о военных действиях в космосе

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что космос станет следующей областью военных действий.

Ранее Трамп сообщил о начале работы космического командования США и скором создании космических войск. Американский лидер назвал космос следующей областью военных действий.

На своей странице в Twitter Рогозин написал, что к этому все идет медленно, но верно. По его словам, в «Роскосмосе» по этому поводу «никто иллюзий не питает - все заняты делом».

В феврале Трамп распорядился создать космические войска для отражения агрессии и защиты национальных интересов в космосе. Российская сторона заявляла, что этим США создают предпосылки к милитаризации космического пространства, Москве придется отвечать на возможные угрозы зеркальными мерами.