Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Бывший президент Украины, депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не делали бездоказательных обвинений в его адрес.

Данное заявление Порошенко сделал в ответ на вопрос одного из депутатов партии «Слуги народа» к новому генпрокурору о том, готов ли довести до конца уголовные дела в отношении экс-президента.

Экс-президент потребовал, чтобы в его адрес не звучали «голословные, бездоказательные обвинения». По его словам, для проведения беспристрастного расследования в стране есть все правоохранительные органы.

Порошенко подчеркнул, что по конституции человек не может быть обвинен без решения суда. Он отметил, что равенство всех перед законом и верховенство права является признаком европейской интеграции.

Ранее глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что ведомство расследует против Порошенко и других высокопоставленных лиц 11 уголовных дел.