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Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

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1:42   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Порошенко попросил украинских депутатов не обвинять его без доказательств

Бывший президент Украины, депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не делали бездоказательных обвинений в его адрес.

Данное заявление Порошенко сделал в ответ на вопрос одного из депутатов партии «Слуги народа» к новому генпрокурору о том, готов ли довести до конца уголовные дела в отношении экс-президента.

Экс-президент потребовал, чтобы в его адрес не звучали «голословные, бездоказательные обвинения». По его словам, для проведения беспристрастного расследования в стране есть все правоохранительные органы.

Порошенко подчеркнул, что по конституции человек не может быть обвинен без решения суда. Он отметил, что равенство всех перед законом и верховенство права является признаком европейской интеграции.

Ранее глава Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявил, что ведомство расследует против Порошенко и других высокопоставленных лиц 11 уголовных дел.

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Автор: Олег Королев
#порошенко #украина

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