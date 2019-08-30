Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны Руслана Рябошапку. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В минувший четверг Верховная рада поддержала предложение Зеленского назначить замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.

В указе говорится, что президент распоряжается назначить Рябошапку Руслана Георгиевича главой ГП.

Согласно законодательству Украины, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако, данное решение должен сперва одобрить парламент.

Выступая в парламенте перед голосованием за назначение его на пост генпрокурора, Рябошапка заявил, что среди приоритетов его работы будет розыск и возвращение в страну украденных активов, а также завершение расследования резонансных дел.