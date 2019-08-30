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1:23   30 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины

Зеленский назначил Рябошапку генпрокурором Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором страны Руслана Рябошапку. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

В минувший четверг Верховная рада поддержала предложение Зеленского назначить замглавы его офиса Руслана Рябошапки на должность генпрокурора.

В указе говорится, что президент распоряжается назначить Рябошапку Руслана Георгиевича главой ГП.

Согласно законодательству Украины, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции президента. Однако, данное решение должен сперва одобрить парламент.

Выступая в парламенте перед голосованием за назначение его на пост генпрокурора, Рябошапка заявил, что среди приоритетов его работы будет розыск и возвращение в страну украденных активов, а также завершение расследования резонансных дел.

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Автор: Олег Королев
#украина #генеральная прокуратура

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