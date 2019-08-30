Верховная рада одобрила отставку украинского генпрокурора Луценко

Украинский парламент на заседании в четверг одобрил отставку генпрокурора Юрия Луценко.

Данное решение поддержали 317 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов

Согласно законодательству Украины, увольнением и назначение генпрокурора находится в компетенции главы государства. Однако, данное решение должно сначала быть одобрено Верховной радой.

Сам Луценко заявил, что год «заставлял себя ходить на работу». По его словам, несовершенство закона не позволило ему достичь крупных результатов

Луценко находился на должности генпрокурора с мая 2016 года. Украинский президент Владимир Зеленский ранее неоднократно вносил в парламент представление об увольнении Луценко. Сам генпрокурор заявлял, что покинет пост после парламентский выборов. Зеленский сообщал, что представит Раде кандидатуру генерального прокурора после формирования новой парламентской коалиции.