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 Трамп заявил о начале работы космического командования США

Трамп заявил о начале работы космического командования США

0:48   30 Августа 2019
Весь мир

Трамп заявил о начале работы космического командования США

Трамп заявил о начале работы космического командования США

Американский президент Дональд Трамп объявил об официальном начале работы космического командования США .

В ходе церемонии он заявил, что космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе, который станет следующей областью военных действий.

Трамп отметил, что теперь космос будет рассматриваться как независимая область ведения военных действия, как и земля, море, воздух и киберпространство.

Также президент США заявил, что елью космического командования станет обеспечение доминирования Вашингтона в космосе. По его словам, лучшим способом предотвращения конфликтов является подготовка к победе. Трамп подчеркнул, что к мощи американских вооруженных сил «никогда не приблизится не один враг».

Американский лидер отметил, что вскоре будут созданы космические войска США. В феврале он заявлял, что подписал соответствующее распоряжение.

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Автор: Олег Королев
#сша #трамп #космос

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