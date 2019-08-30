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Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

 Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»
Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

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0:26   30 Августа 2019
Россия

Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Второй Этнокультурный фестиваль «Музыка мира и добра» прошел в Ледовом дворце Петербурга. На мероприятии побывал врио губернатора города Александр Беглов, сообщают «Невские новости».

Мероприятие началось в семь вечера. В рамках концертной программы прошли выступления национальных творческих коллективов и исполнителей из Азербайджана и России.

Перед присутствующими на фестивале выступил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов со сцены заявил, что чем больше национальностей будут проживать в Северной столице, тем город будет сильней и богаче. Он отметил, что каждая национальность - обогощает и дает развите, а «огня без кислорода нет - он тухнет».

Врио губернатора поблагодарил представителей различных национальностей за сохранение своей культуры, языка и своих обычаев.

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Автор: Олег Королев
#петербург #беглов

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