Сила Петербурга — в многонациональности, заявил Беглов

Второй Этнокультурный фестиваль «Музыка мира и добра» прошел в Ледовом дворце Петербурга. На мероприятии побывал врио губернатора города Александр Беглов, сообщают «Невские новости».

Мероприятие началось в семь вечера. В рамках концертной программы прошли выступления национальных творческих коллективов и исполнителей из Азербайджана и России.

Перед присутствующими на фестивале выступил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Беглов со сцены заявил, что чем больше национальностей будут проживать в Северной столице, тем город будет сильней и богаче. Он отметил, что каждая национальность - обогощает и дает развите, а «огня без кислорода нет - он тухнет».

Врио губернатора поблагодарил представителей различных национальностей за сохранение своей культуры, языка и своих обычаев.