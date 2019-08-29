Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

 «Юрист» Соболь на видео проиграла правовой спор сержанту полиции

«Юрист» Соболь на видео проиграла правовой спор сержанту полиции
Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

 Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании
Минобороны Йемена сообщило о многочисленных жертвах ударов ОАЭ

Минобороны Йемена сообщило о многочисленных жертвах ударов ОАЭ

 Пентагон считает нужным продолжать оказывать Украине военную помощь

Пентагон считает нужным продолжать оказывать Украине военную помощь
Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

 «Юрист» Соболь на видео проиграла правовой спор сержанту полиции

«Юрист» Соболь на видео проиграла правовой спор сержанту полиции
Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

 Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании
Минобороны Йемена сообщило о многочисленных жертвах ударов ОАЭ

Минобороны Йемена сообщило о многочисленных жертвах ударов ОАЭ

 Пентагон считает нужным продолжать оказывать Украине военную помощь

Пентагон считает нужным продолжать оказывать Украине военную помощь
22:00   29 Августа 2019
Весь мир

Минобороны Йемена сообщило о многочисленных жертвах ударов ОАЭ

Минобороны Йемена сообщило о многочисленных жертвах ударов ОАЭ

По меньшей мере 300 военнослужащих армии Йемена и гражданских лиц погибли или получили ранения от авиаударов самолетов ОАЭ по позициям правительственных войск. Это произошло на юге страны, сообщает Министерство обороны Йемена.

Ранее МИД Йемена обвинил находящихся на территории государства эмиратских военных в атаках по правительственным войскам на юге страны. Это привело к жертвам среди военнослужащих и гражданских лиц. Также внешнеполитическое ведомство потребовало от Совбеза ООН осудить налеты.

Западные СМИ сообщили, что 30 солдат йеменской армии погибли в результате ударов в окрестностях Адена.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#оаэ #йемен

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...