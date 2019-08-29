Минобороны Йемена сообщило о многочисленных жертвах ударов ОАЭ

По меньшей мере 300 военнослужащих армии Йемена и гражданских лиц погибли или получили ранения от авиаударов самолетов ОАЭ по позициям правительственных войск. Это произошло на юге страны, сообщает Министерство обороны Йемена.

Ранее МИД Йемена обвинил находящихся на территории государства эмиратских военных в атаках по правительственным войскам на юге страны. Это привело к жертвам среди военнослужащих и гражданских лиц. Также внешнеполитическое ведомство потребовало от Совбеза ООН осудить налеты.

Западные СМИ сообщили, что 30 солдат йеменской армии погибли в результате ударов в окрестностях Адена.