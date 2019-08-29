Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья». Первые экспонаты уже доставили. Об этом сообщил глава учреждения Василий Кузнецов, слова которого приводит «360».

В этом году «Новый Иерусалим» готовит четыре крупных проекта. «Шедевры Подмосковья» в едином пространстве представят 90 арт-объектов. В рамках него, заявил Кузнецов, консолидируется 11 музеев. Эти учреждения находятся на территории Московской области в Архангельском, Абрамцевом, а также муниципальные и региональные музеи.