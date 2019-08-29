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Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

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21:24   29 Августа 2019
Россия

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья»

Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» готовит большую выставку «Шедевры Подмосковья». Первые экспонаты уже доставили. Об этом сообщил глава учреждения Василий Кузнецов, слова которого приводит «360».

В этом году «Новый Иерусалим» готовит четыре крупных проекта. «Шедевры Подмосковья» в едином пространстве представят 90 арт-объектов. В рамках него, заявил Кузнецов, консолидируется 11 музеев. Эти учреждения находятся на территории Московской области в Архангельском, Абрамцевом, а также муниципальные и региональные музеи.

«Будет пространство порядка 1,2 тысячи квадратных метров. Это станет одним из главных культурных событий, мы уже к концу сентября готовим открытие», — сообщил каналу Кузнецов.

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Автор: Алла Ларионова
#москва #общество #искусство

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