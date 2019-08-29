Пентагон считает нужным продолжать оказывать Украине военную помощь

Американское военное ведомство провело обзор пакета предоставляемой Украине военной помощи и предложило оставить его неизменным.

Об этом в четверг со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает издании Politico.

«Министерство [обороны США] провело пересмотр пакета помощи и поддержало его», - говорится в сообщении.

Напомним: ранее в четверг американский телеканал CNN сообщил, что президент страны Дональд Трамп обдумывает возможность приостановки программы военной помощи Киеву сроком на несколько недель. На данный момент вопрос продления или остановки программы военной помощи. Ожидается, что ясность в этом вопросе может появиться после того, как президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Польше 31 августа-2 сентября.