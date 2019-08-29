Ракетный запуск Ирана закончились неудачей

Попытка запуска ракеты-носителя с иранского космодрома имени Имама Хомейни в четверг 29 августа оказалась неудачной – на пусковой площадке во время пуска прогремел взрыв.

Об этом сообщают Национальное общественное радио США (NPR) и агентство Associated Press, отмечая, что полигон расположен на севере Ирана в провинции Семнан.

Радиостанция NPR ссылается на поступившие в ее распоряжение спутниковые фотографии взрыва, которые были сделаны частной компанией Planet. Фотографии прокомментировал сотрудник калифорнийского Института международных исследований Миддлбери Девид Шмерлер:

«Кажется, что на пусковой площадке взорвалась ракета-носитель. Что бы там ни произошло, речь идет о взрыве, и вы видите дымящиеся остатки находившегося там», - сообщил он.

На опубликованном спутниковом снимке, как отмечается, действительно видна ракета, которая дымится на пусковом столе.

При этом уточняется, что по имеющимся сведениям, данный неудачный ракетный запуск стал третьим для Ирана в текущем году, после неудачных пусков в январе и феврале.