«Юрист» Соболь на видео проиграла правовой спор сержанту полиции

Заправская скандалистка и «квалифицированный юрист с красным дипломом» Любовь Соболь опубликовала в своем Twitter видеозапись того, как сержант полиции пытается передать ей предостережение от прокуратуры относительно призывов к незаконным акциям в Москве. Соболь всеми силами отнекивается от документов и утверждает, что данные бумаги ей «должен вручить лично прокурор».

Полицейский поспешил поправить «активистку», указав на закон «О прокуратуре РФ», согласно которому, принимать предостережение лично от прокурора может исключительно должностное лицо. Соболь таковым не является, однако объяснить любительнице скандалов и провокаций этот простой факт спокойному полицейскому не удалось.

Какие-то бумажки принесли, не взяла. Лучше бы бандитов ловили. Вон, Метельский закон нарушил, к нему тоже уже выехали? pic.twitter.com/StTq3Fn8mX — Соболь Любовь (@SobolLubov) August 29, 2019

Поняв свою ошибку, сотрудница скандально известного ФБК заявила правоохранителю, что будет принимать документы. Она попросила полицейского прислать ей предостережение в электронном виде с сарказмом обещая ознакомиться с данным документом позже.

Фолловеры Соболь в Twitter отметили, что на записи она ведет себя довольно глупо.

Известный писатель и публицист Николай Стариков недавно назвал Соболь «яблочком», недалеко упавшим от «яблони» блогера Алексея Навального. Сам основатель ФБК, будучи адвокатом, не смог выиграть ни одного дела в суде. Кроме того, он дважды судим.

Протежируемая им Соболь логично продолжает линию своего наставника. Хваленое юридическое образование необходимо ей для выгодного образа серьезного «политика» в медиа, особенно на Западе. До работы на Навального у женщины не было никакой юридической практики, что объясняет такие пробелы в знаниях.