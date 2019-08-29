Угрозы для экипажа МКС нет – подтвердили в NASA

Американское управление по исследованию космического пространства (NASA) подтвердило, что на международной космической станции, где ранее в четверг сработал сигнал тревоги, не наблюдается превышения содержания кислорода в воздухе.

Как ранее сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами российский космонавт Алексей Овечкин, причиной срабатывания сирены в американском сегменте орбитальной станции, стало повышение парциального давления кислорода в российском отсеке. При этом еще один российский космонавт Алексей Скворцов уточнил, что давление в модуле равно 747,5 миллиметрам ртутного столба.

В ответ специалист ЦУП рекомендовал космонавтам остановить наддув атмосферы из баков космического грузовика «Прогресс МС-12», чтобы уже поступивший на станцию кислород перемешался с воздухом станции.