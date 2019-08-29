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США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

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19:45   29 Августа 2019
Весь мир

США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

Администрация  президента США Дональда Трампа обдумывает возможность потребовать, чтобы Пекин выплатил долги, сделанные еще в те времена, когда Китаем правил император.

Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что Трамп провел встречу с группой граждан, владеющих китайскими облигациями императорских времен. Именно эти граждане, как отмечается, пытаются убедить главу государства потребовать от Пекина выплаты старых долгов.

Как отмечают СМИ, по имеющимся данным в начале XX века доходность по облигациям императорского Китая составляла порядка 4,5-5% годовых. Исходя из этого, к настоящему времени долги Китая могут превышать триллион долларов.

Нынешние китайские власти отказываются признавать долги по облигациям времен императорского правления и соответственно делать по ним выплаты.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #экономика #политика #китай #весь мир #долги #облигации

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