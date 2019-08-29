США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает возможность потребовать, чтобы Пекин выплатил долги, сделанные еще в те времена, когда Китаем правил император.

Об этом в четверг сообщает агентство Bloomberg, отмечая, что Трамп провел встречу с группой граждан, владеющих китайскими облигациями императорских времен. Именно эти граждане, как отмечается, пытаются убедить главу государства потребовать от Пекина выплаты старых долгов.

Как отмечают СМИ, по имеющимся данным в начале XX века доходность по облигациям императорского Китая составляла порядка 4,5-5% годовых. Исходя из этого, к настоящему времени долги Китая могут превышать триллион долларов.

Нынешние китайские власти отказываются признавать долги по облигациям времен императорского правления и соответственно делать по ним выплаты.