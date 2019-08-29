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 Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии

Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии
19:18   29 Августа 2019
Весь мир

Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии

Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии

Ливийский министр внутренних дел аль-Вефак Фатхи Пашага провел в Анкаре переговоры с главой Миноборон Турции Хулуси Акар, обсудив перспективы взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам переговоров министры заключили ряд соглашений в сфере безопасности.

О том, какую помощь Турция может оказать Ливии в рамках заключенных соглашений в четверг в беседе с изданием «Слово и дело» рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

По мнению эксперта, Турция заинтересована в том, чтобы продавать дешевое оружие собственного производства.

«Важно отметить, что сегодня в Ливии царит неустойчивая ситуация, поэтому непонятно, в чьи руки будет попадать это оружие, - напомнил Перенджиев, добавив при этом: -  Анкаре следует участвовать в диалоге лишь с одним правительством, но как к этому отнесутся другие политические силы, остается за рамками вопроса».

В случае, если Анкара пойдет по другому пути, и, например, пригласит ливийских граждан в свои военные университеты, будет содействовать обучению военнослужащих Ливии, это, напротив, послужит снижению накала противостояния у соседей, добавил он.

Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии

В то же время, эксперт отметил, что поставки Ливии предметов двойного назначения сами по себе вызывают определенные вопросы, ведь всем известно, как легко в Африке превращают простой грузовик в джихад-мобиль.

«Я так понимаю, Турция здесь хочет установить контроль над внутренним рынком Ливии. Это говорит, что всегда есть какой-то скрытый и не очень положительный подтекст во всех этих мероприятиях и переговорах. А вообще, в государства, где происходят подобные внутренние конфликты, вооружения лучше вообще не поставлять», - отметил Перенджиев.

По его словам, было бы правильнее открывать в Ливии больше гуманитарных центров, что бы люди могли получить помощь: больные нуждаются в медицинских услугах, дети – в образовании. Кроме того, людям нужны и какие-то культурные мероприятия. К конце концов, было бы хорошо даже, если бы люди в Ливии не ходили с оружием в руках, а занимались полезной и мирной деятельностью.

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Автор: Александр Люблинский
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