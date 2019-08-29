Туристический спрос на Тунис снизился

Аналитики российского метапоисковика авиабилетов Aviasales в четверг, 29 августа, сообщили, что стоимость перелета в Тунис в сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизилась на 37 процентов — до 15 228 рублей. По их словам, в целом заметно падение интереса к направлению в бархатный сезон со стороны туристов.

Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин добавил, что сентябрьская загрузка хуже прошлогодних показателей. По его словам, возможно, это связано с жесткой конкуренцией с турецким направлением.

В «Библио-Глобусе» отметили снижение стоимости туров на 20–40 процентов и объяснили происходящее сезонностью. PR-менеджер «Библио-Глобуса» Светлана Бешанова добавила, что в Тунисе традиционно с 1 сентября отели предлагают более дешевое размещение, чем в пиковый период с 1 июля по 31 августа.

По информации Федеральная служба государственной статистики, в 2018 году в Тунисе отдохнули 611 тысяч россиян. Турпоток из РФ в Тунис за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 6,8 процента.