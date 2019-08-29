Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Туристический спрос на Тунис снизился

Туристический спрос на Тунис снизился

 Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ

Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ
Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

 Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании
США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

 Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии

Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии
Туристический спрос на Тунис снизился

Туристический спрос на Тунис снизился

 Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ

Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ
Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

 Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании
США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

США рассматривают возможность потребовать от Китая выплаты императорских долгов

 Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии

Турция, поставляя оружие, хочет взять под контроль внутренние рынки Ливии
18:46   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Михаил Радуцкий в четверг, 29 августа, нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения, передает «Цензор.НЕТ».

Радуцкий в ходе заседания Рады написал собеседнику, обозначенному как «Никон Игорь», — «Мой человек Зоряна Черненко». Депутату ответили, что все зачем-то говорят, что Супрун. Радуцкий предложил всем засунуть мужское достоинство из трех букв в «жопу». 

Ранее украинские СМИ сообщали, что председателя правления Украинской медико-правовой ассоциации Зоряна Черненко могут назначить министром здравоохранения. Сейчас исполняет обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.

Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#украина #верховная рада #общество #переписка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...