Новоизбранный депутат Рады нецензурно переписывался на заседании

Новоизбранный депутат Верховной Рады от партии украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» Михаил Радуцкий в четверг, 29 августа, нецензурно прокомментировал возможное назначение министра здравоохранения, передает «Цензор.НЕТ».

Радуцкий в ходе заседания Рады написал собеседнику, обозначенному как «Никон Игорь», — «Мой человек Зоряна Черненко». Депутату ответили, что все зачем-то говорят, что Супрун. Радуцкий предложил всем засунуть мужское достоинство из трех букв в «жопу».

Ранее украинские СМИ сообщали, что председателя правления Украинской медико-правовой ассоциации Зоряна Черненко могут назначить министром здравоохранения. Сейчас исполняет обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун.