Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ

Скандально известный активист и блогер Алексей Навальный с помощью своего проекта «Умное голосование» пытается расправиться с конкурентами по оппозиционному лагерю. Об этом «URA.RU» сообщил политолог, член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Накануне, 28 августа российские медиа опубликовали полный список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает проголосовать Навальный в рамках проекта «Умное голосование». Особенно общественность удивил тот факт, что по округу №5 блогер не стал призывать голосовать за кандидата от КПРФ Анастасия Удальцову, записав ее в «скрытые единороссы».

Спикер заметил, что все утверждения Навального о том, что Удальцова может быть сторонницей «Единой России», выглядят смешно. Ее супруг Сергей Удальцов, как известно, отсидел в тюрьме несколько лет за участие в событиях на Болотной, пока Навальный безбедно жил на донаты и пожертвования сторонников. Матвейчев также подчеркнул, что Навальный и его команда отнесли к числу скрытых сторонников ЕР и кандидата по округу №45, члена партии ПАРНАС Михаила Конева, который долго поддерживал покойного Бориса Немцова и Михаила Касьянова. Зачисление явного оппонента властей в число сторонников «Единой России» также может быть вызвано личной неприязнью Навального к кандидату, который, состоит в отношениях с супругой брата Навального.

Матвейчев добавил, что скандално известный блогер намерено подставляет протестно настроенных граждан, призывая их регистрироваться на сайте «Умного голосования».

«Здесь он выступает как провокатор, современный поп [Георгий] Гапон, ведь все списки тех, кто регистрируется в «Умном голосовании», сразу же окажутся в руках ФСБ и других силовых органов. Недавно об этом даже напрямую заявил Ходорковский. Самого же Навального, имеющего большое количество правонарушений, в тюрьму никто не сажает…» — сообщил собеседник издания.

Бывший глава ЮКОСа, беглый олигарх Михаил Ходорковский ранее негативно высказался об инициативе Алексея Навального «Умное голосование», назвав проект экс-соратника «предательством». Он считает, что участие в проекте, предполагающем голосование на избирательных участках по указке самого блогера и его команды, является предательством, несмотря на попытку использовать нехитрые политтехнологии.

Писатель Дмитрий Лекух и журналист Леся Рябцева считают, что проект Алексея Навального «умное голосование» по своей сути не призван отстаивать интересы населения страны. По их мнению, это мошеннический и жульнический инструмент, позволяющий адептам ФБК скопить денег для поездки за границу.

В «Умном голосовании» гражданам предлагают не думая выбрать того кандидата, которого сочтет «правильным» команда Навального. Все это делается, чтобы «оттянуть» голоса у кандидатов из «Единой России», голосуя за кого угодно.

По округу №5 в Мосгордуму также идут Роман Бабаян (самовыдвижение), Ксения Доможирова (СР), Алексей Литвинов (ЛДПР). По округу №45 в МГД выдвигаются Валерия Касамара (самовыдвижение), Магомед Яндиев (СР), Евгений Турушев (ЛДПР).