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19:12   29 Августа 2019
Россия

Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ

Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ

Скандально известный активист и блогер Алексей Навальный с помощью своего проекта «Умное голосование» пытается расправиться с конкурентами по оппозиционному лагерю. Об этом «URA.RU» сообщил политолог, член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев.

Накануне, 28 августа российские медиа опубликовали полный список кандидатов в Мосгордуму, за которых предлагает проголосовать Навальный в рамках проекта «Умное голосование». Особенно общественность удивил тот факт, что по округу №5 блогер не стал призывать голосовать за кандидата от КПРФ Анастасия Удальцову, записав ее в «скрытые единороссы».

Спикер заметил, что все утверждения Навального о том, что Удальцова может быть сторонницей «Единой России», выглядят смешно. Ее супруг Сергей Удальцов, как известно, отсидел в тюрьме несколько лет за участие в событиях на Болотной, пока Навальный безбедно жил на донаты и пожертвования сторонников. Матвейчев также подчеркнул, что Навальный и его команда отнесли к числу скрытых сторонников ЕР и кандидата по округу №45, члена партии ПАРНАС Михаила Конева, который долго поддерживал покойного Бориса Немцова и Михаила Касьянова. Зачисление явного оппонента властей в число сторонников «Единой России» также может быть вызвано личной неприязнью Навального к кандидату, который, состоит в отношениях с супругой брата Навального.

Матвейчев добавил, что скандално известный блогер намерено подставляет протестно настроенных граждан, призывая их регистрироваться на сайте «Умного голосования».

Политолог назвал «Умное голосование» Навального сбором данных для ФСБ

«Здесь он выступает как провокатор, современный поп [Георгий] Гапон, ведь все списки тех, кто регистрируется в «Умном голосовании», сразу же окажутся в руках ФСБ и других силовых органов. Недавно об этом даже напрямую заявил Ходорковский. Самого же Навального, имеющего большое количество правонарушений, в тюрьму никто не сажает…»  — сообщил собеседник издания.

Бывший глава ЮКОСа, беглый олигарх Михаил Ходорковский ранее негативно высказался об инициативе Алексея Навального «Умное голосование», назвав проект экс-соратника «предательством». Он считает, что участие в проекте, предполагающем голосование на избирательных участках по указке самого блогера и его команды, является предательством, несмотря на попытку использовать нехитрые политтехнологии.

Писатель Дмитрий Лекух и журналист Леся Рябцева считают, что проект Алексея Навального «умное голосование» по своей сути не призван отстаивать интересы населения страны. По их мнению, это мошеннический и жульнический инструмент, позволяющий адептам ФБК скопить денег для поездки за границу.

В «Умном голосовании» гражданам предлагают не думая выбрать того кандидата, которого сочтет «правильным» команда Навального. Все это делается, чтобы «оттянуть» голоса у кандидатов из «Единой России», голосуя за кого угодно.

По округу №5 в Мосгордуму также идут Роман Бабаян (самовыдвижение), Ксения Доможирова (СР), Алексей Литвинов (ЛДПР). По округу №45 в МГД выдвигаются Валерия Касамара (самовыдвижение), Магомед Яндиев (СР), Евгений Турушев (ЛДПР).

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Автор: Варвара Ходкевич
#навальный #мосгордума

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