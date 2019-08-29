Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

Жители Кронштадта одни из первых проверят в действии пятое поколение мобильной связи. В четверг, 29 августа, в городе запустили первую в РФ масштабную предкоммерческую 5G-сеть. Сигнал охватил практически всех жителей Кронштадта.

Предкоммерческую сеть 5G в Кронштадте развернули на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три — в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября запустят еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц.

Преимущество сети 5G — высокая скорость мобильной передачи данных. Далее на основе пятого поколения мобильной связи в регионе внедрять инновационные решения и сервисы в различных областях — от жилищно-коммунального хозяйства , транспорта и промышленности до сферы образования и туризма.

Развертывание сетей 5G — одна из важных составляющих национального проекта «Цифровая экономика». Высокая скорость и возможность передавать большой массив информации без задержки необходимы для развития инновационных технологий.