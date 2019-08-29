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18:09   29 Августа 2019
Россия

Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов в комментарии «Политэксперту» сообщил, что Франция и европейские индустриально развитые страны, которые бедны недрами, рассматривают Африку как одного из крупнейших ресурсных поставщиков в мире. По его словам, у РФ есть собственные природные богатства, поэтому Москву интересуют страны африканского континента только с точки зрения развития взаимовыгодного политического, экономического и культурного сотрудничества.

«Взаимоотношения России и Африки исторически складывались по-другому. Мы готовили их специалистов во всех сферах деятельности: науке, технике, экономике. И все это делалось на абсолютно бескорыстной основе», — объяснил геополитик.

Соколов считает, что Африке предстоит самостоятельно определить систему взаимоотношений и устройства мира. РФ предлагает больше свободы и гуманизма, в отличие от Запада, который всегда эксплуатировал страны материка.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сотрудничество #африка #общество

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