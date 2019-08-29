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17:52   29 Августа 2019
Весь мир

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Спецпредставитель генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что конституционный комитет по САР почти сформирован. Он может быть создан до конца сентября после финальных переговоров в Дамаске.

Выступая на заседании Совбеза ООН по сирийскому урегулированию в четверг, 29 августа, он рассказал о продуктивных переговорах с правительством Сирии и оппозицией по всем оставшимся вопросам. Спецпредставитель планирует вернуться в сирийскую столицу для завершения переговоров в ближайшее время.

«Я очень надеюсь, что ООН сможет объявить о соглашении до начала Генассамблеи (24 сентября — прим.ред.)», — заявил Педерсен.

Также Педерсен на заседании анонсировал планы на этой неделе посетить Соединенные Штаты, а затем Иран для консультаций. Он выразил уверенность, что саммит РФ, Турции и Ирана, запланированный на середину сентября, поспособствует усилиям.

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Автор: Арсений Аскольский

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