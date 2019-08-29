«Беременная» Соболь 31 августа вместо Навального потащит «школоту» под дубинки

Соратница скандально известного блогера Алексея Навального Любовь Соболь объявила несанкционированную акцию в Москве 31 августа в знак несогласия с законным отказом в регистрации на выборы в МГД претендентам из команды своего работадателя. При этом Навальный, отсидев за предыдущие призывы к митингам 30 суток административного ареста, теперь решил воздержаться от прямых подстрекательств. Решение блогера скинуть ответственность за противоправные действия на женщину вызвало осуждение в российских Telegram-каналах.

Новая акция 31 августа призвана продолжить череду мероприятий, прошедших в период с 14 июля по 10 августа. Юрист навальновского ФБК ввиду наличия малолетней дочери отделалась лишь штрафами, тогда как ее соратники получили административные аресты.

Циничный план Навального спрятаться за спину женщины вызвал бурю эмоций у интернет-пользователей, пишет Nation News. Политолог Михаил Делягин заметил, что Навальный в последнее время «перешел на формат комнатного фюрера», назначив «несчастную Любу» «вождем» и выставив ее против стражей порядка. Делягин иронично заметил что протеже блогера является весьма крепкой, ведь она легко перенесла длительную голодовку, которую давно разоблачили в СМИ, и задержания на митингах.

Однако решение Навального отправить женщину прямо в центр протестной заварушки, им же и устроенной, вызывает недоумение. Делягин считает, что Навальный отработал свое и готовится бежать в Лондон, где сейчас в сытости отсиживаются многие «борцы c режимом».

Журналист Максим Кононенко обвинил скандального блогера в трусости.

«СМИ сообщают: Любовь Соболь объявила о проведении акции в центре Москвы 31 августа. Ну то есть он даже сам *** (напугался), он вместо себя двигает зависимую от него бабу. Чтобы это она тащила школоту под дубинки перед самым началом учебного года. Потому что ее не арестуют (у нее ребенок малолетний), а штраф муж выплатит, он богатый. Очень удобно», — пишет Кононенко.

Журналист Антон Красовский считает, что Навальный и Соболь намерено используют материнство последней. Однако в итоге жертвами их ухищрений станут чужие дети — школьники и студенты, помощь которым ляжет на плечи других людей.

Циничную попытку блогера использовать детей в угоду собственным амбициям осудил и член Общественной палаты РФ Илья Ремесло.

«Очень героически и осмотрительно — как и всегда у Алексея Анатольевича», — иронично подметил Ремесло.

Кроме того, что у Соболь уже имеется дочь-дошкольница, женщина еще находится на третьем месяце беременности, как утверждают СМИ. Юрист ФБК, которая, вероятнее, сама вбросила такой слух, решила подстраховаться, будучи уверенной, что к беременной женщине и матери, получается, уже двоих детей после правонарушений закон отнесется снисходительно. При этом отношение Соболь к дочери вызывает вопросы: во время голодовки женщина неделями не появлялась дома, спихнув воспитание чада на отца девочки.