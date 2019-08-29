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Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

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19:33   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

Депутат Гаврилов предупредил Зурабишвили о последствиях экономической «свободы» от РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили своими заявлениями о стремлении свести к минимуму экономические отношения с Россией, бьет, прежде всего, по своим же гражданам. В этом уверен президент Межпарламентской Ассамблеи Православия, депутат Госдумы Сергей Гаврилов. 

Зурабишвили на международном форуме во Франции заявила, что готова приложить «максимум усилий, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России», а также подчеркнула, что Грузия продолжит развиваться по европейскому пути.

Сергей Гаврилов в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что заявление президента Грузии — способ выпрашивания европейских денег, используя антироссийскую риторику. Но его удивило, что глава государства игнорирует экономическую очевидность. 

«Нынешние формы экономических отношений Москвы и Тбилиси сложились при отсутствии дипломатических отношений, естественным путем. Попытка властей установить самоблокаду страны может ударить по гражданам Грузии, которые получают огромные деньги (600 миллионов долларов ежегодно) от работающих в России родственников. Эти деньги во многом формируют семейный бюджет. Мне кажется печально, что президент игнорирует экономическую очевидность. Ей бы следовало быть более прагматичнее»,  -  заметил депутат.

Гаврилов подчеркнул, что нынешние проблемы этой страны связаны вовсе не с экономикой, а с политической ситуацией. 

«Попытка ослабить экономические отношения приведет к более тяжелому положению, чем потери от туризма после приостановки авиасообщения с Россией», — заключил депутат Госдумы. 

В конце июня в Тбилиси прошли массовые антироссийские акции. Формальным поводом для них стал «не тот стул», который в парламенте предложили президенту Межпарламентской Ассамблеи Православия Гаврилову. Сам депутат отмечал, что провокация была спланирована и имела координаторов, говорящих на американском варианте английского.

В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Москва в целях безопасности ввела с 8 июля запрет на прямые авиарейсы между Россией и Грузией. По подсчетам Нацбанка Грузии, сокращение туристов из РФ скажется потерями в 200-300 миллионов долларов. 

 

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Автор: Мария Владимирова
#политика #грузия #весь мир #гаврилов #зурабишвили

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