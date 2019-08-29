Навальный и Хороковский при помощи взяток и фейков пытаются сорвать выборы в Петербурге

Предвыборная борьба обострилась в России, где до Единого дня голосования, в ходе которого гражданам предстоит выбирать своих представителей в органах местного управления от депутатов до губернаторов, осталось лишь 1,5 недели.

Меры, предпринимаемые отдельными политиками в рамках предвыборной гонки, порой выходят за пределы здравого смысла и законности. Об этом в четверг пишет Федеральное агентство новостей, приводя в качестве примера интриги, которые плетутся против фаворита губернаторской избирательной кампании в Петербурге Александра Беглова.

Как отмечает издание, на первый взгляд кажется, что ряд информационных атак на репутацию временно исполняющего обязанности градоначальника не связаны друг с другом, однако, при ближайшем рассмотрении становится ясно, что черный пиар, попытки подкупа и подлога, а также откровенная ложь – все это детали общего плана, имеющего конкретных исполнителей и заказчика.

Первая информационная атака на кандидата в губернаторы Петербурга Александра Беглова состоялась в первой половине уходящего лета – 21 июня в интернет было вброшено видео, на котором якобы запечатлен процесс подделки подписей в поддержку действующего градоначальника. Позже, однако, выяснилось, что авторы ролика исказили смысл происходившего и, на самом деле, на видео снята подготовка подписных листов, предназначенных для обучения сборщиков подписей. Подобную практику использует абсолютно каждый избирательный штаб, а не только команда Беглова.

После того, как фейк был вброшен, сразу несколько бюджетников рассказали, как их пытались использовать для похожих провокаций – молодые люди предлагали им взять деньги за подпись, якобы в поддержку Беглова. Провокаторами, как выяснилось, были сотрудники местного филиала навальновского «Фонда борьбы с коррупцией» — Ольга Гусева и Даниил Кен.

Затем целая серия схожих провокаций была проведена в конце августа. В частности, Telegram-канал «Шавки Красовского», ссылаясь на собственный источник, сообщил 28 августа о том, что сотрудницу участкового избиркома Петродворцовго района пытались подкупить неизвестные лица. Женщина написала заявление в полицию, в котором рассказала, как некие мужчина и девушка предлагали ей крупную сумму денег, убеждая при этом выступить с ложным заявлением о фальсификации результатов выборов в пользу Беглова.

Подобный случай произошел и в Центральном районе Северной столицы, где двое «журналистов» под предлогом интервью, сначала просто задавали провокационные вопросы сотруднице УИК Дворцового муниципального округа, а затем напрямую предложили ей 10 тысяч долларов за то, чтобы она соврала на камеру о якобы готовящихся махинациях с избирательными бюллетенями в ходе Единого дня голосования.

Последние провокаторы, пытаясь выдать себя за настоящих журналистов, представились сотруднице УИК, и оказалось, что свое «интервью» они берут для издания «Проект», которое специализируется на скандальных расследованиях. Финансируется «Проект» американской государственной компанией «Национальный фонд поддержки демократии» и фондами западного миллиардера Джорджа Сороса, а курирует его работу бывший глава ЮКОСа, ныне беглый олигарх Михаил Ходорковский, который финансирует целый ряд НКО, а также «МБХ Медиа» и «Открытые Медиа».

Таким образом, становится ясно, что заказчиками провокаций в адрес врио губернатора Петербурга являются эти двое – московский блогер Навальный и беглый олигарх Ходорковский, которые к тому же давно и прочно связаны между собой. Именно Ходорковский оплачивает, а Навальный организовывает грязные информационные атаки на известных бизнесменов и политиков. Однако, между ними в последнее время наметился разлад.

На днях 26 августа петербургская полиция накрыла подпольную редакцию, в которой журналисты готовили материалы о якобы проведенных расследованиях, против многих политиков и членов Заксобрания, а также и против Александра Беглова. В квартире, где располагалась «редакция», полицейские, помимо компьютеров, и дорогостоящей видео и аудиозаписывающей аппаратуры, нашли множество скрытно сделанных фотографий чиновников и политиков, а также заготовки «разоблачительных» материалов. Как выяснилось, перед псевдорасследователями была поставлена задача – сделать серию максимально скандальных информационных вбросов об известных в Петербурге людях, приписывая им дорогую недвижимость, автомобили, молодых любовниц и внебрачных детей. Они даже не пытались как-то подтверждать откровенно ложную информацию, считая, что достаточно добавить в это море вранья немого малозначимой реальной информации, для чего и следили за своими будущими жертвами и делали их скрытые снимки.

Подобная схема «расследований» ранее была использована Алексеем Навальным. Как выяснило Федеральное агентство новостей, подпольная редакция действительно работала в его интересах, но ее организатором и спонсором является Ходорковский. В частности, оказалось, что сотрудница принадлежавшего Ходорковскому «Проекта» Ольга Чуракова, прибыла в Петербург из Москвы как раз в тот день, когда полиции стало известно о работе «фабрики фейков» и о ее местонахождении. Это совпадение также неслучайно, как и то, что первый приезд Чураковой в Петербург в феврале этого года совпал с первыми информационными атаками на известных петербургских политиков.

Что интересно, Ольга Чуракова – это та самая журналистка, которая в начале 2018 года обвинила ЛДПР-овца Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, однако тогда, ей не удалось раздуть скандал на модную тему, так как выдвинутые в адрес депутата ГД обвинения рассыпались на глазах.

По мнению издания, разоблачение петербургской «фабрики фейков» произошло не случайно. Возможно, Ходорковский намеренно «слил» редакцию, не дав ее сотрудникам даже собрать дорогую технику и личные вещи. И это лишь один инцидент в набирающем обороты противостоянии беглого олигарха и блогера Навального, который ранее демонстративно попытался проявить самостоятельность. Ходорковский показал, что готов без сожаления распрощаться с отработанным материалом, тем более, что работа Навального была практически сделана – на интернет ресурсах блогера к тому моменту уже было опубликовано очередное лживое «расследование» об Александре Беглове.

В частности, сообщалось, что врио губернатора Петербурга приобрел за 150 миллионов рублей квартиру доме номер № в казарменном переулке. Однако, озвученные в псевдорасследовании цифры, как выяснилось, завышены почти в десять раз.

Как сообщает ФАН, кадастровая стоимость указанной квартиры составляет 52,5 миллиона рублей, а значит ее рыночная стоимость не превышает 73 миллионов рублей. При этом ее владельцем Александр Беглов стал не в текущем году, а в далеком и благополучном 2013-м. Сам Беглов при этом не стал молчать и уточнил, что купил квартиру в этом доме еще в 2005 году, на этапе его проектирования, а сдан дом был в 2010-м. То есть Беглов, будучи участником долевого строительства, купил свою недвижимость еще дешевле – за 16,5 миллиона рублей. И он мог себе это позволить, так как в 1999 году, занимаясь бизнесом, являлся совладельцем крупной международной компании «Мелазель». При этом указанная квартира была задекларирована Бегловым, то есть он и не думал скрывать факт ее наличия от петербургских избирателей.

Все это сводит на нет все вбросы Навального. Однако блогеру и не нужна была достоверность, его целью был вброс лживой информации, чтобы попытаться очернить репутацию фаворита губернаторских выборов в преддверии голосования.

Напомним: выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в Единый день голосования — 8 сентября. Помимо самовыдвиженца Александра Беглова, в качестве кандидатов на пост главы города в них участвуют коммунист Владимир Бортко, кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова и представитель «Гражданской платформы» Михаил Амосов.