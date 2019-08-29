Аварийная сигнализация сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода
Аварийная сигнализация сработала 29 августа на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам Центра управления полетами (ЦУП)..
По словам космонавта, сирена сработала из-за зафиксированного повышения уровня кислорода в воздухе в российском модуле «Звезда».Парциальное давление поднялось до 747,5 миллиметров ртутного столба.
Отмечается, что специалист ЦУП попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков космического корабля «Прогресс МС-12». Такая мера необходима, чтобы кислород перемешался в воздухе МКС. Cейчас на борту станции находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Луки Пармитано.