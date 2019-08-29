Аварийная сигнализация сработала 29 августа на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам Центра управления полетами (ЦУП)..

По словам космонавта, сирена сработала из-за зафиксированного повышения уровня кислорода в воздухе в российском модуле «Звезда».Парциальное давление поднялось до 747,5 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что специалист ЦУП попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков космического корабля «Прогресс МС-12». Такая мера необходима, чтобы кислород перемешался в воздухе МКС. Cейчас на борту станции находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Луки Пармитано.