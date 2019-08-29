Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

 Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

 Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

 Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

 Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

17:42   29 Августа 2019
Россия

Аварийная сигнализация сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода

Аварийная сигнализация сработала на МКС из-за повышения уровня кислорода

Аварийная сигнализация сработала 29 августа на американском сегменте Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил космонавт Алексей Овчинин специалистам Центра управления полетами (ЦУП)..

По словам космонавта, сирена сработала из-за зафиксированного повышения уровня кислорода в воздухе в российском модуле «Звезда».Парциальное давление поднялось до 747,5 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что специалист ЦУП попросил космонавтов прекратить наддув атмосферы станции из баков космического корабля «Прогресс МС-12». Такая мера необходима, чтобы кислород перемешался в воздухе МКС. Cейчас на борту станции находятся россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, американцы Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Луки Пармитано.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#роскосмос #мкс

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...