Евросоюз обсуждает идею «скоординированного морского присутствия» в регионах

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в четверг, 29 августа, сообщила, что министры стран-челнов ЕС обсуждают концепцию «скоординированного морского присутствия» в ряде стратегических регионов. По ее словам, идея пока находится в начальной стадии.

«Мы обсуждали сегодня концепцию скоординированного морского присутствия в ряде районов, представляющих стратегический интерес для ЕС», — сказала Могерини после неформальной встречи глав оборонных ведомств европейских стран в Хельсинки, где обсуждали проблему морской безопасности.

Концепция предполагает, что страны-члены Евросоюза получат от присутствующих на местах национальных морских сил информацию и обменяются данными. Могерини подчеркнула, что концепция не станет самостоятельной «миссией или операцией с «тяжелой» инфраструктурой, а скорее будет дополнительным инструментом координации.