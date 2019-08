Евросоюз обсуждает идею «скоординированного морского присутствия» в регионах

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в четверг, 29 августа, сообщила, что министры стран-челнов ЕС обсуждают концепцию «скоординированного морского присутствия» в ряде стратегических регионов. По ее словам, идея пока находится в начальной стадии.

Концепция предполагает, что страны-члены Евросоюза получат от присутствующих на местах национальных морских сил информацию и обменяются данными. Могерини подчеркнула, что концепция не станет самостоятельной «миссией или операцией с «тяжелой» инфраструктурой, а скорее будет дополнительным инструментом координации.

