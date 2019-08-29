Глава ФАС предложил способ развития конкуренции в России

Глава Федеральной антимонопольной службы ФАС Игорь Артемьев заявил, что для развития конкуренции в России в будущем необходимо уничтожить государственные корпорации путем перерегистрации в акционерные общества. Об этом 29 августа информирует РИА Новости.

В четверг, отвечая на вопрос о том, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы, Артемьев заявил об уничтожении государственных корпораций.

«Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества», — приводит РИА Новости его слова.

При этом он добавил, что госкомпании должны стать простыми акционерными обществами без привилегий, и именно в таком случае будет конкуренция.