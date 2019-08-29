Система «Мобильный гражданин» поможет петербургскому комплексу ЖКХ

Врио губернатора Северной столицы Александр Беглов в четверг, 29 августа, поучаствовал во втором международном Петербургском цифровом форуме, который проходит в выставочном комплексе «Ленэкспо». По его словам, разрабатываемая система «Мобильный гражданин» не только нормализует диалог между петербуржцами и властями, но и станет некой революцией для всего комплекса жилищно-коммунального хозяйства.

«У нас очень много парковок на газонах, разные другие нарушения», — отметил Беглов.

Нарушение можно сфотографировать и отправить в соответствующую базу, где либо глава района, либо председатель комитета проверят информацию и примут меры, продолжил врио губернатора. Поэтому система «Мобильный гражданин» очень важна для Петербурга, передает издание «Невские новости».

«Системе ЖКХ нужен толчок, революция по-большому счету», — резюмировал он.