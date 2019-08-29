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16:51   29 Августа 2019
Россия

Директор «Новой волны» похвалил выступление Киркорова после скандала

Директор «Новой волны» похвалил выступление Киркорова после скандала

Генеральный директор «Новой волны» Александр Румянцев назвал выступление Филиппа Киркоровым потрясающим. Так он прокомментировал скандал с участием артиста во время репетиции в Сочи, информирует 29 августа РИА Новости.

По мнению Румянцева, Киркоров выступил потрясающе, несмотря на эмоциональную репетицию. Он также добавил, что артист стремится исполнять свои номера идеально. 

Ранее СМИ писали, что Киркоров раскритиковал организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи. Певца возмутило, что подготовка к фестивалю пошла не по плану. Ругаясь матом, певец потребовал провести перед выступлением полномасштабную репетицию с камерами. Артист угрожал, что если требование не будет выполнено, он не начнет свое шоу. 

Румянцев подчеркнул, что «все эти нервы» стоили того, и что певец попытался ускорить процесс. Также гендиректор «Новой волны» добавил, что в результате все прошло хорошо. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сочи #общество #киркоров #новая волна

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