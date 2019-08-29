Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

 Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

 Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

Кронштадт запустил первую в РФ пилотную 5G-сеть в масштабах города

 Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Геополитик назвал гуманным подход РФ к ведению дел в Африке

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

Грузия решила уменьшить экономическую зависимость от РФ

 Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Конституционный комитет по Сирии могут создать до конца сентября

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

17:19   29 Августа 2019
Весь мир

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель компании Alibaba Group, миллиардер Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать всего 12 часов в неделю. На конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае он предположил, что в следующие 20-30 лет продолжительность жизни человека увеличится до 100-120 лет.

Бизнесмен считает, что систему образования нужно серьезно реформировать в ближайшие 10-20 лет. В таком случае люди «смогли бы найти работу, на которую надо будет ходить лишь три дня в неделю по четыре часа в день». Джек Ма считает, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест.

«У компьютеров есть только чипы, а у людей — сердце. Знания идут именно из сердца», — уверен миллиардер.

При этом Джек Ма является сторонником графика 996, который предполагает работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

Alibaba Group — крупнейшая китайская интернет-компания. Джек Ма создал ее в 1999 году. В частности, ей  принадлежат интернет-магазины AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. В 2012 году объем продаж на двух порталах группы Alibaba составил 1,1 триллион (170 миллиардов долларов)

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#джек ма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...