Миллиардер Джек Ма предрек переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель компании Alibaba Group, миллиардер Джек Ма заявил, что люди в будущем должны работать всего 12 часов в неделю. На конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае он предположил, что в следующие 20-30 лет продолжительность жизни человека увеличится до 100-120 лет.

Бизнесмен считает, что систему образования нужно серьезно реформировать в ближайшие 10-20 лет. В таком случае люди «смогли бы найти работу, на которую надо будет ходить лишь три дня в неделю по четыре часа в день». Джек Ма считает, что развитие технологий не приведет к сокращению рабочих мест.

«У компьютеров есть только чипы, а у людей — сердце. Знания идут именно из сердца», — уверен миллиардер.

При этом Джек Ма является сторонником графика 996, который предполагает работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

Alibaba Group — крупнейшая китайская интернет-компания. Джек Ма создал ее в 1999 году. В частности, ей принадлежат интернет-магазины AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com. В 2012 году объем продаж на двух порталах группы Alibaba составил 1,1 триллион (170 миллиардов долларов)