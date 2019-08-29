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 Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

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16:56   29 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады Украины. В его поддержку проголосовали 382 депутата. Против избрания Разумкова председателем парламента проголосовали лишь 26 депутатов, из них 25 — из партии «Европейская солидарность» экс-лидера страны Петра Порошенко.

Остальные фракции единогласно поддержали кандидата от «Слуги народа». Всего в голосовании участвовали 408 депутатов.

Кандидатура Разумкова не стала чем-то неожиданным: представители «Слуги народа» неоднократно заявляли, что именно его предложат на пост спикера Рады. После рассмотрения вопроса о назначении Разумкова парламентарии также определилась и с должностью первого вице-спикера. Им стал представителя президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #рада #разумков

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