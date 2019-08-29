Глава партии «Слуга народа» Разумков избран спикером Рады

Лидер пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков избран спикером Верховной рады Украины. В его поддержку проголосовали 382 депутата. Против избрания Разумкова председателем парламента проголосовали лишь 26 депутатов, из них 25 — из партии «Европейская солидарность» экс-лидера страны Петра Порошенко.

Остальные фракции единогласно поддержали кандидата от «Слуги народа». Всего в голосовании участвовали 408 депутатов.

Кандидатура Разумкова не стала чем-то неожиданным: представители «Слуги народа» неоднократно заявляли, что именно его предложат на пост спикера Рады. После рассмотрения вопроса о назначении Разумкова парламентарии также определилась и с должностью первого вице-спикера. Им стал представителя президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.