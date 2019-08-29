У Навального нашли полмиллиона «мертвых» подписчиков в Twitter

Самую большую активность «лидеры» оппозиционной тусовки в лице Любови Соболь, Алексея Навального и прочих ведут в сети микроблогов Twitter. Если эту площадку они используют для призывов к незаконным митингам, беспорядкам и провокациям, то остальные — для публикации контента более личного характера. У них тысячи фолловеров, однако сколько из них реальных доподлинно неизвестно. ФАН попыталось выяснить, какое количество живых людей на самом деле читает Навального и Ко.

Навальный, едва освободившись от административного ареста, заявил, что намерен мобилизовать для участия в «Умном голосовании» миллион человек. При этом непонятно, как он собирался это сделать, если у него накручено порядка полумиллиона «мертвых душ». По итогам проверки Twitter-страниц «оппозиционеров» через сервис Twitter Audit стало ясно, что настоящая поддержка Навального и Соболь — это фейковые аккаунты.

У Навального свыше двух миллионов подписчиков. Однако живых аккаунтов не более 1,6 миллиона, а вот фейков — порядка 500 тысяч. Его пособница на сервисе менее популярна, она имеет только 170 тысяч человек. Реальных же подписчиков у Соболь только 109 тысяч и еще 58 тысяч фейков. Еще менее известный навальновский соратник Илья Яшин со 163 тысячами подписчиков не побрезговал накрутить 32 тысячи ботов. У другого члена ФБК Владимира Милова с 65 тысячами подписчиков почти половина является накрученными.

Среди профилей всех представителей оппозиционной тусовки выделяется страничка подозреваемого в отмывании денег «начальника штабов Навального» Леонида Волкова и бывшего депутата Дмитрия Гудкова, чья семья построила в Москве бизнес весьма грязными методами. Последний при 252 тысячах фолловеров живых имеет лишь 127 тысяч, то есть почти половина подписчиков Гудкова — боты. Волков же при 254 тысячах подписчиков имеет 198 тысяч фейков.

Навальный и его товарищи активно создают иллюзию популярности в сети. Тогда как при общем количестве подписчиков в три миллиона человек около трети являются «мертвыми душами».

Важно отметить, что те аккаунты, которые сервис Twitter Audit посчитал живыми, не обязательно будут настоящими. Ведь с помощью определенных алгоритмов боты способны вести обычную деятельность в сети. Не стоит забывать, что совсем недавно в Марьино накрыли «фабрику троллей» Навального, массово писавших в соцсетях провокационные комментарии.

Волне логично выглядит тот факт, что оппозиция не способна собрать большого числа сторонников на незаконных митингах, а для согласованных акций нанимает популярных рэперов и блогеров, платя за это деньги.