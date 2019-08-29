Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение, которое в будущем наладит информационный контакт при помощи системы «Безопасный город». Об этом 29 августа пишут «Невские новости».

По информации СМИ, в четверг Правительства Санкт-Петербурга и Ленобласти подписали документ, устанавливающий информационный контакт между городом и областью. Для этого была проведена интеграция ряда автоматизированных систем, а также организованы пилотные зоны по передаче данных систем видеонаблюдения. Отмечается, что были проведены и другие мероприятия.

Важнейшим направлением в сотрудничестве двух субъектов является создание единого информационного пространства для взаимодействия служб и ведомств, именно поэтому Беглов и Дрозденко подписали договор о создании единой информационной среды, отмечают «Невские новости».

Более 30 тысяч камер городской системы видеонаблюдения работают в Петербурге. При этом в Ленобласти система видеонаблюдения насчитывает около полутора тысяч камер, из которых более половины расположены во Всеволожском муниципальном районе. Отмечается, что после слияния видеопотоков в одной инфосистеме расширятся границы наблюдения, что поможет сократить правонарушения.