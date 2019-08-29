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16:25   29 Августа 2019
Россия

Ольга Бузова споет на площади Сахарова 31 августа

Ольга Бузова споет на площади Сахарова 31 августа

Городской фестиваль «PRОлето» пройдет в последние выходные лета в Москве на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ. Перед москвичами и гостями столицы выступит популярная певица Ольга Бузова, а также «Дискотека Авария», Мот, Artik & Asti, Cygo, Кристина Си и другие. Также ожидается специальный иностранный гость, имя которого пока не разглашается.

Масштабный праздничный концерт состоится 31 августа и на ВДНХ. Он начнется в 19:30 и продлится до 23:00. Музыкальных исполнителей москвичи выбирали самостоятельно в проекте «Активный гражданин». В голосовании участвовали более 130 тысяч человек. На большой сцене у арки главного входа ВДНХ выступят группы «Руки Вверх!», «Дискотека Авария», а также Егор Крид, Мот, Клава Кока и другие популярные музыканты.

Кроме того, гостей ВДНХ в предстоящие выходные ждут другие музыкальные события. Оба дня на этой площадке будет идти фестиваль «Ритм твоего города». Посетители поучаствуют в танцевальных мастер-классах, послушают лекции и встретятся с популярными блогерами.

В зеленом театре ВДНХ 31 августа в 20:00 покажут легендарную рок-оперу «Юнона и Авось». В новой версии спектакля молодые актеры использовали русскую духовную и современную уличную музыку, а также фольклор.

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Автор: Арсений Аскольский
#концерт #бузова #сахарова

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