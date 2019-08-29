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Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

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 Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»

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США бросили Тунис на произвол судьбы

16:12   29 Августа 2019
Россия

Матвиенко рассказала о развитии информационных технологий Птербурга

Матвиенко рассказала о развитии информационных технологий Птербурга

Председатель Совета Федерации рассказала о потенциале развития Санкт-Петербурге в области информационных технологий. По ее словам, в Северной столице активно развивается экономика и производство. В городе в четверг, 29 августа, открылся II Международный Цифровой форум, сообщают «Невские Новости».

Матвиенко сообщила, что в Петербурге в полной мере могут реализовываться задачи, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.

Речь идет об развитии экономики и использовании современных технологий. Глава Софеда считает, что именно здесь сосредоточен огромный научно-технический, производственный, кадровый потенциал, а также имеются все необходимые для рывка в развитии условия.

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Автор: Алла Ларионова
#матвиенко #петербург #инновации

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