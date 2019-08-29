Матвиенко рассказала о развитии информационных технологий Птербурга
Председатель Совета Федерации рассказала о потенциале развития Санкт-Петербурге в области информационных технологий. По ее словам, в Северной столице активно развивается экономика и производство. В городе в четверг, 29 августа, открылся II Международный Цифровой форум, сообщают «Невские Новости».
Матвиенко сообщила, что в Петербурге в полной мере могут реализовываться задачи, которые были поставлены президентом РФ Владимиром Путиным.
Речь идет об развитии экономики и использовании современных технологий. Глава Софеда считает, что именно здесь сосредоточен огромный научно-технический, производственный, кадровый потенциал, а также имеются все необходимые для рывка в развитии условия.