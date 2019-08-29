США бросили Тунис на произвол судьбы

Представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН объяснил, почему Тунис тонет в экономическом и политическом кризисах. По его словам, некомпетентная власть подвела страну к экономическим проблемам, а причина — «арабская весна».

«Фактически в Тунисе с момента начала «арабской весны» продолжается политический хаос», — считает Сергей Простаков.

Экономический кризис, высокая инфляция и рост безработицы обострили протестные и экстремистские настроения в стране, поэтому ухудшилась криминогенная обстановка и усилилась пропагандистская работа боевиков, продолжил эксперт. Теперь в стране вербуют и мобилизуют террористов, которые действуют в Европе, в Сирии и в Ливии.

«Пример Туниса — урок тем странам, которые могут в дальнейшем быть использованы Вашингтоном в своих целях, а затем стать буквально брошенными на произвол судьбы, довольствуясь лишь мелкими подачками», — резюмировал Сергей Простаков.

США согласились в течение пяти лет предоставить Тунису финансовую помощь в 335 миллионов долларов, чтобы поддержать демократический переход и создать новые возможности трудоустройства для молодежи.