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 США бросили Тунис на произвол судьбы

США бросили Тунис на произвол судьбы

Яшин получил 10 суток ареста за призывы к незаконному митингу 3 августа

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 Беглов и Дрозденко подписали договор о создании единой информационной среды

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Политологи предрекли Украине потерю Донбасса и волнения радикалов

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 Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»

Болтон посетил в Минске мемориал жертвам гетто «Яма»
Яшин получил 10 суток ареста за призывы к незаконному митингу 3 августа

Яшин получил 10 суток ареста за призывы к незаконному митингу 3 августа

 США бросили Тунис на произвол судьбы

США бросили Тунис на произвол судьбы

16:23   29 Августа 2019
Весь мир

США бросили Тунис на произвол судьбы

США бросили Тунис на произвол судьбы

Представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в комментарии ФАН объяснил, почему Тунис тонет в экономическом и политическом кризисах. По его словам, некомпетентная власть подвела страну к экономическим проблемам, а причина — «арабская весна».

«Фактически в Тунисе с момента начала «арабской весны» продолжается политический хаос», — считает Сергей Простаков.

Экономический кризис, высокая инфляция и рост безработицы обострили протестные и экстремистские настроения в стране, поэтому ухудшилась криминогенная обстановка и усилилась пропагандистская работа боевиков, продолжил эксперт. Теперь в стране вербуют и мобилизуют террористов, которые действуют в Европе, в Сирии и в Ливии.

«Пример Туниса — урок тем странам, которые могут в дальнейшем быть использованы Вашингтоном в своих целях, а затем стать буквально брошенными на произвол судьбы, довольствуясь лишь мелкими подачками», — резюмировал Сергей Простаков.

США согласились в течение пяти лет предоставить Тунису финансовую помощь в 335 миллионов долларов, чтобы поддержать демократический переход и создать новые возможности трудоустройства для молодежи.

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Автор: Олег Королев
#сша #общество #весь мир #тунис

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