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16:42   29 Августа 2019
Весь мир

Яшин получил 10 суток ареста за призывы к незаконному митингу 3 августа

Яшин получил 10 суток ареста за призывы к незаконному митингу 3 августа

Суд пятый раз за уходящее лето отправил незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина под арест на десять суток.

Причиной очередного ареста стали размещенный Яшиным в интернете призывы к незаконному митингу в Москве 3 августа.

Напомним: в российской столице начиная с 14 июля прошла серия несанкционированных властями митингов, поводом для которых стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать в качестве кандидатов на предстоящих выборах в Московскую городскую думу так называемых «независимых кандидатов». В их подписных листах было обнаружено большое количество поддельных подписей и «мертвых душ».

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Автор: Александр Люблинский
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