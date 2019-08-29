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15:53   29 Августа 2019
Россия

WWF запустил в РФ новый рейтинг в области экологической открытости

WWF запустил в РФ новый рейтинг в области экологической открытости

Пресс-секретарь российского отделения Всемирного фонда дикой природы Полина Шкивидорова в четверг, 29 августа, сообщила, что WWF запускает в РФ новый рейтинг в области экологической открытости. По ее словам, помимо нефтегазовых, горнодобывающих и металлургических компаний, в исследовании впервые поучаствуют предприятия электро- и теплогенерирующего сектора, передает РИА Новости.

«Всемирный фонд дикой природы начал расчеты отраслевых рейтингов открытости компаний в области экологической ответственности», — сказала Шкивидорова​​​.

Рейтинг базируется на 25-30 критериях, которые характеризуют деятельность компаний в области охраны окружающей среды и информационной открытости. Сотрудники Национального рейтингового агентства используют для расчетов информацию только из публичных источников, чтобы обеспечить высокую объективность исследования и повысить уровень прозрачности российских компаний по экологическим показателям.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #экология #wwf

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