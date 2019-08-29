Запад хочет разрешить кризис в Ливии с помощью двух конференций

Западные страны хотят разобраться с кризисом в Ливии с помощью двух конференций. Одна из них пройдет в африканской стране, а другая — в Нью-Йорке. Об этом информирует Международное французское радио (RFI) в четверг, 28 сентября.

По данным СМИ, проведение конференций согласовали лидеры западных стран на саммите G7. При этом время и дата первой конференции не раскрываются. Мероприятие призвано «заложить основу для воссоединения исполнительной власти Ливии в долгосрочной перспективе». Вторая конференция намечена на конец сентября в Нью-Йорке. Ситуацию в Ливии обсудят в кулуарах Генеральной Ассамблеи ОНН.

«Для жителей Запада пришло время положить конец конфликту в Ливии, сосредоточившись на политическом решении и поддержании статуса-кво вокруг Триполи», – передает RFI.

Как отмечает RFI, французские власти активно обсуждают ливийскую ситуацию с коллегами из Великобритании и Италии. Международное сообщество должно заставить конфлитующие стороны прийти к перемирию, призывает СМИ.

Политический кризис в Ливии начался в 2011 году после убийства Муаммара Каддафи через западное вмешательство. В Ливии работают два правительства: востоком управляет парламент, который избрали ливийцы, а на западе заседает правительство национального согласия (ПНС), сформированное при поддержке ООН.